Ewa Minge poucza Meghan i Harry'ego: "Człowiek ma prawo zrzucić koronę, ale po co od razu GNOIĆ WŁASNE GNIAZDO?"

Oh... Jak ja nie lubię ludzi twierdzących nie krytykuje bo wiem co to hejt, nie oceniam ale poddam wątpliwości wasze działania, wyśmieje słodkie wsponienie o tym jak królowa okryła kolana... Są wolnymi ludźmi, jeśli ktoś ich czymś uraził to niech mówią o tym głośno. Nie każmy wszystkim milczeć, jeśli coś nas boli to mówmy o tym! Nie chcieli żyć na dworze królowej, zrezygnowali z takiego życia dla wolności a teraz ktoś ma czelność ograniczac ich wolność, w imię czego? W imie swoich zasad... Nie tak powinno to wyglądać. Każdy ma prawo stawiać swoje granice, ustanawiać swoje zasady, popełniać błędy. Czas pokaże czy te decyzje były dobre. Niech żyją jak chcą. Uciekli by zachować prywatność, widocznie zachowują ją na swoich zasadach, będą dzielili się ze światem tym czym chcą, będą bronili tego w co wierzą, co wg nich jest słuszne. Tak właśnie każdy powinien żyć, po swojemu!