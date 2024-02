Książę Harry wkrótce znów wróci do Wielkiej Brytanii! Wiadomo, gdzie i PO CO się pojawi

Od początku ubiegłego tygodnia media na całym świecie żyją kolejnymi doniesieniami z brytyjskiego dworu. Wszystko rzecz jasna za sprawą informacji o stanie zdrowia króla Karola III , u którego zdiagnozowano raka . Niedługo po tym, jak Pałac Buckingham poinformował o chorobie władcy w oficjalnym komunikacie, do Wielkiej Brytanii zawitał książę Harry. Podczas wizyty w ojczyźnie 39-latek spotkał się z ojcem i jego małżonką Camillą w Clarence House, ich pogawędka nie trwała jednak długo. Według doniesień The Independent książę widział się z ojcem i macochą zaledwie przez 45 minut. Po spotkaniu Harry błyskawicznie opuścił Wielką Brytanię - jak donosił Daily Mail, ostatecznie zabawił w kraju niespełna 24 godziny. Tuż po przylocie do USA książę pojawił się zaś na gali NFL.

Książę Harry wkrótce wróci do ojczyzny. Wiadomo, gdzie się pojawi

Ostatnia wizyta księcia Harry'ego w ojczyźnie tradycyjnie zapoczątkowała w tamtejszych mediach dyskusje na temat szans na jego pojednanie z bliskimi. Można chyba śmiało stwierdzić, że pod względem rodzinnych relacji podróż Harry'ego do UK nie była raczej przełomowa. Wiadomo, że książę nie spotkał się z Williamem i Kate Middleton, zaś sam Karol według Daily Mail nie był ponoć zachwycony spontaniczną wizytą młodszego syna. Okazuje się jednak, że Harry wkrótce może mieć kolejną okazję do spotkania z członkami rodziny królewskiej. Niedługo książę ma bowiem ponownie zawitać do ojczyzny.

Warto dodać, że ostatnio brytyjski rząd rozpoczął starania o to, by za kilka lat Invictus Games powróciły do swej ojczyzny. Pierwsza edycja wydarzenia w 2014 roku odbyła się w londyńskim Queen Elizabeth Olympic Park. Teraz rząd ogłosił zaś wielomilionową ofertę, która umożliwiłaby zorganizowanie imprezy w Birmingham w 2027 roku. Brytyjski minister ds. weteranów i orędownik pomysłu, Johnny Mercer, cytowany przez Express, oświadczył, że jest to odpowiedni czas, by wydarzenie powróciło do Wielkiej Brytanii i rząd zrobi wszystko, by tak się stało. Anonimowe źródło związane z projektem zasugerowało zaś, że książę Harry również popiera taki pomysł.