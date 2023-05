Książę Louis pomaga na budowie w Berkshire. Urocze nagranie z pięcioletnim royalsem jest hitem sieci (WIDEO)

Uroczystości związane z koronacją, royalsi zakończą udziałem w "The Big Help Out", czyli corocznej inicjatywie, w której wszyscy Brytyjczycy zachęcani są do wolontariatu. W poniedziałkowy poranek Kate Middleton i książę William z tej okazji pojawili się z dziećmi w Berkshire, gdzie powstaje właśnie kolejna siedziba lokalnego harcerstwa. Księżniczka Charlotte wzięła się za malowanie płotu, książę George uczył się obsługi wiertarki, a książę Louis wziął do ręki łopatę i przesypywał piasek do taczki. Pięciolatek miał też okazję obsługiwać koparkę - oczywiście z pomocą księcia Williama.