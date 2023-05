Księżna Charlene z odsłoniętym ramieniem przybywa na oficjalną kolację u króla Karola III. Odważnie? (ZDJĘCIA)

Ewa 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Wyglada jak zawsze pięknie, bo ładnej ( i wysokiej) we wszystkim ładnie. Natomiast kreacja jest okropna, od koloru po fason…. I jeszcze…. Czy to koronacja króla z Orientu ? bo te motywy i fason wyglądają jakby ona wybierała się co najmniej do Turcji…. Jak nie dalej na wschód