Księżna Kate dodaje otuchy księciu George'owi i księżniczce Charlotte na pogrzebie królowej Elżbiety II (ZDJĘCIA)

Trumna z ciałem królowej Elżbiety II dotarła już do kaplicy św. Jerzego, gdzie została opuszczona do królewskiej krypty. O godzinie 19:30 czasu brytyjskiego nastąpi ostatnie pożegnanie monarchini, tym razem tylko w obecności członków rodziny królewskiej. Trumna Elżbiety II zostanie złożona w grobie obok rodziców monarchini i zmarłego w 2021 roku męża, księcia Filipa.

Pożegnanie w kaplicy św. Jerzego było dużo krótsze od tego w Opactwie Westminsterskim, a lord szambelan przełamał ceremonialną laskę, która następnie została położona na trumnie. Był to symboliczny gest, kończący erę panowanie królowej Elżbiety II.

Na pogrzebie prababci pojawiły się również prawnuki królowej - książę George i księżniczka Charlotte. Wydarzenie to z pewnością musiało być niezwykle trudne dla młodych książąt. Media obiegły zdjęcia, na których widać płaczącą księżniczkę Charlotte, którą pociesza mama, księżna Kate. Małżonka księcia Williama dodawała również otuchy swojemu najstarszemu synowi podczas nabożeństwa w Opactwie Westminsterskim. Można było dostrzec, jak kładzie dłoń na jego kolanie, by go wesprzeć.