Kuba Wojewódzki zostawił na przystanku soczystozieloną brykę za 2 MILIONY ZŁOTYCH i pognał na zakupy (ZDJĘCIA)

Obserwując zachowanie polskich sław za kierownicą, niejednokrotnie należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem obowiązku ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Z kompletnie nieznanych powodów osoby znane z pierwszych stron gazet stawiają siebie ponad prawem. Parkowanie pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, przejeżdżanie na czerwonym świetle czy nadmierna prędkość to niemal codzienność w wykonaniu polskich celebrytów.

Neonowa bryka, którą 60-latek rozbija się po stolicy, stanowi zaledwie ułamek jego drogocennej kolekcji. Najbardziej "wypasione" modele, w tym również ten należący do Wojewódzkiego, osiągają wartość zbliżoną do nawet 2 milionów złotych. Za tą astronomiczną kwotą kryje się jednak 4-litrowy podwójnie doładowany silnik, 666 koni mechanicznych, możliwość rozpędzenia do setki w ciągu 3,3 sekundy oraz maksymalna prędkość wynosząca 307 km/h.