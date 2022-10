Kuchmistrzyni Katarzyna Cichopek z torebką za 14 TYSIĘCY ZŁOTYCH mknie do luksusowego Audi (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, wywołani niejako do tablicy przez Paulinę Smaszcz i jej kąśliwe życzenia urodzinowe dla aktorki (pogratulowała jej wspólnego wypadu do Izraela z Kurzajewskim), para ogłosiła swój coming out. Ich wspólne zdjęcie najwidoczniej nie było wystarczające dla producentów "Pytania na śniadanie", bo na wizji postanowili zaprezentować Polsce łączące Cichopek i Kurzajewskiego uczucie, przy okazji pokazując ich pocałunek na wizji.