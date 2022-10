Katarzyna Cichopek wróciła do "Pytania na Śniadanie"! W dzień papieski przygotowała sałatkę z kapusty pekińskiej (ZDJĘCIA)

Po ubiegłotygodniowych rewelacjach dotyczących Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego producenci Pytania na Śniadanie stanęli przed nie lada wyzwaniem oswojenia widzów z - oficjalnie - nową "power couple". Ostatecznie postanowiono, że wyciągnięta z ukrycia para dokona "coming outu" swojej miłości na antenie. Teraz natomiast prowadzący są powoli wprowadzani z powrotem przed kamery, tyle że póki co jeszcze nie w roli gospodarzy programu.

To jest sałatka, sałatka szybka, ekspresowa, ale wiesz, jak szybko to zrobiłam, to jest też fajna sałatka, którą można z dzieciakami w domu przygotować na każdą okazję - podać na śniadanie, obiad i kolację - zachwalała swoje wyroby ukochana Macieja Kurzajewskiego.