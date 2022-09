Kulisy nowego "Tańca z Gwiazdami": Jacek Jelonek z ukochanym, Jacek Jeschke z ciężarną partnerką, Krzysztof Ibisz ze śnieżnobiałym uzębieniem (ZDJĘCIA)

Para przystojniaków w składzie: Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak, pozwoliła sobie jedynie na minimalny kontakt fizyczny w postaci położenia dłoni na ramieniu. Zdecydowanie bardziej ekspresyjni okazali się Jacek Jeschke i jego ciężarna partnerka Hanna Żudziewicz, którzy nie kryli przed kamerami ani łączącego ich uczucia, ani ekscytacji płynącej najpewniej z awansu tancerza do kolejnego odcinka. Wyjątkowo radosny był również Krzysztof Ibisz, choć on akurat na pieszczoty z żoną musiał poczekać do powrotu do domu.