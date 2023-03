Kulisy premiery "Filipa": Bartłomiej Kasprzykowski, Anna Czartoryska z mężem i roześmiana Danuta Stenka (ZDJĘCIA)

3 marca polscy widzowie w końcu będą mogli iść do kina i zobaczyć film "Filip", o którym to w ostatnim czasie jest głośno w mediach. Dramat wojenny na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda zabrał już pozytywne recenzje, a już niebawem każdy będzie miał okazję zobaczyć Eryka Kulma w tytułowej roli na wielkim ekranie.

"Filipa" podziwiali również Sandra Kubicka i jej ukochany Baron, o których jakiś czas temu było głośno w mediach w kontekście ich domniemanych problemów w związku. Wiele wskazuje na to, że kłopoty w raju już minęły, bo para nie szczędziła sobie czułości, co zarejestrowały czujne obiektywy paparazzi. Do kina wybrała się także Anna Czartoryska z mężem Michałem Niemczyckim. Wśród gwiazd nie mogło zabraknąć również odtwórcy głównej roli - Eryka Kulma. Wzrok przyciągała z kolei Maria Dębska, która wyróżniała się z tłumu w zielonej sukience z rozcięciami po bokach i... sandałkach.