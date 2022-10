Kulisy premiery filmu "Miłość na pierwszą stronę": zakochana Olga Bołądź, świętujący Piotr Stramowski i Maria Sadowska... (ZDJĘCIA)

W okresie letnim większość gwiazd wyjechała na urlopy, co oznaczało, że ścianki raczej świeciły pustkami. Wraz z nadejściem jesieni prominenci powoli wracają do domu, zwabieni eventami, które nie dość, że zapewniają im wzmianki w prasie, to jeszcze (w niektórych przypadkach) pomagają podreperować nieco domowy budżet.