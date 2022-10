Kulisy "Tańca z Gwiazdami": Michał Malitowski z elegancką żoną, roześmiana Wiktoria Gąsiewska i machający Krzysztof Ibisz (ZDJĘCIA)

Paparazzi tradycyjnie wyczekiwali uczestników "Tańca z Gwiazdami" przed studiem nagraniowym tanecznego show. To idealna okazja, by podpatrzeć, w jakich nastrojach są gwiazdy po emocjonujących pląsach na parkiecie. Ostatni odcinek okazał się ostatnim dla Natalii Janoszek i Rafała Maseraka, którzy musieli pożegnać się z programem. Patrząc na wykonane przez fotoreporterów fotki, można zauważyć jednak, że para była w doskonałych nastrojach. Aktorka Bollywood i weteran tańca czule pożegnali się na parkingu i każde ruszyło do swoich samochodów.