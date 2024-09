Kulisy "Tańca z Gwiazdami"

zgłoś do moderacji

Ibisz ma prawie 60 lat i spodziewa się 4 dziecka z 3 kobietą o 30 lat młodszą i wszyscy mu gratulują. Jakby to 60 - letnia kobieta spodziewała się 4 dziecka ( np. z in vitro ) z 3 mężczyzną o 30 lat młodszym , to byłby skandal obyczajowy.