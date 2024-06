Pozowali z ukochanymi pociechami. Pamiętacie te kultowe okładki gwiazd z dziećmi? (ZDJĘCIA)

Joanna Racewicz w 2008 roku została mamą. Nadmieńmy, że mąż dziennikarki i ojciec Igora, Paweł Janeczek zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. Pełnił funkcję oficera Biura Ochrony Rządu przy prezydencie Polski. Tego dnia, to nie on miał wsiąść do samolotu. Kolega poprosił go o przysługę i zastępstwo podczas uroczystości w Katyniu.