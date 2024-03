Kylie Jenner w KRÓCIUTKIEJ MINI przechadza się po Calabasas. Petarda? (ZDJĘCIA)

Noss 42 min. temu zgłoś do moderacji 21 7 Odpowiedz

Odkąd spotyka się z Chalametem to widać u niej większe kompleksy. On obraca się w środowisku ludzi, którzy na swój sukces pracowali naprawdę ciężko, często w młodym wieku będąc kelnerami na dwie zmiany, biorąc lekcje aktorstwa, baletu czy wielu innych rzeczy, Kylie jest tam nikim siostrą głupawych celebrytek i dają jej to odczuć. Do tego styl Kim czyli taka soft burdel mama, którym się Kylie zawsze fascynowała jest tam źle widziany. Kolejna rzecz to zdjęcia, które są robione błyskawicznie i ona ich nie może wyretuszować jak na insta. Ciężkie chwile Kylie.