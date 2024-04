La Toya Jackson obwieszona markowymi dodatkami przypomina o sobie podczas shoppingu. Jest "na bogato"? (ZDJĘCIA)

La Toya Jackson to kolejna siostra Michaela , która przed laty walczyła o karierę z prawdziwego zdarzenia. Nagrywała płyty, występowała w reklamach i pojawiała się w programach telewizyjnych, a media wyraźnie interesowały się jej życiem i sporymi zmianami w aparycji. W ostatnich latach jej gwiazda jednak nieco przygasła.

W ostatnim czasie głośno było o tym, że La Toya wystąpiła w programie "Mask Singer" - i to trzykrotnie. Jak to możliwe? Otóż podjęła wyzwanie w trzech różnych edycjach: amerykańskiej, hiszpańskiej, a potem australijskiej. W międzyczasie wiedzie natomiast dość spokojne życie, co widać na najnowszych zdjęciach paparazzi.