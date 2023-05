Łaciata Julia Wieniawa odsłania dekolt na konferencji serialu "Teściowie". Ikona mody? (ZDJĘCIA)

Karolina 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Szczerze mówiąc dla mnie stylizacja tego typu jest nie do przyjęcia . Oczywiście żyjemy w czasach, w których każdy ubiera się jak chce i robi co chce , szanuję to , ale .... Uwielbiam kobiety z klasą, wyczuciem , dobrym stylem , wyjątkowe , urokliwe , kobiece i delikatne . Takie , które nie muszą pokazywać biustonosza by kupić seksapilem i kobiecością .