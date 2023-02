Laluna Unique komentuje śmierć Mateusza Murańskiego: "Było widać, że jest z nim już BARDZO ŹLE"

W środę polskie media zelektryzowała wiadomość o śmierci Mateusza Murańskiego , jednego z najpopularniejszych gwiazdorów federacji Fame MMA. Zawodnik miał zaledwie 29 lat. Wciąż nie jest znana przyczyna zgonu mężczyzny, biegły zdążył póki co ustalić, że doszło do niej bez udziału osób trzecich.

Laluna Unique żegna Mateusza Murańskiego

Pamiętajcie, są osoby, które hejt zniosą bez problemu, a są takie, że tego nie udźwigną - napisała Laluna. To już druga ofiara wejścia do świata freak fight. Pieniądz to nie wszystko. Zobaczcie, co świat freak fight robi z ludźmi.