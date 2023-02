Ekipa "Lombard. Życie pod zastaw" żegna Mateusza Murańskiego: "Wstrząsająca wiadomość"

Karo 34 min. temu zgłoś do moderacji 143 3 Odpowiedz

Każda freakfightowa federacja powinna się teraz zastanowić czy w jakiś sposób przyczyniła się do śmierci Mateusza?! Wartości jakie są przekazywane młodzieży daleko zaczęły odbiegać od zdrowej sportowej rywalizacji. Wzajemne wyzwiska wśród zawodników czy też ich rodzin (czasami nawet dzieci), gangsterka, promowanie przestępców czy ogromy hejt który spływa na zawodników poprzez promowanie tego stylu zachowania. Ktoś powinien w końcu zwrócić uwagę jakie wartości promują federacje freakfight - a nie jest to na pewno zdrowy sport tylko PATOLOGIA mająca na celu przykucie uwagi młodych i osiągnięcie przez to jak największej sprzedaży PPV! Granice zostały już dawno przekroczone. Myślę ,że po tej śmierci ktoś się zainteresuje galami freakfight!