Artur "Waluś" Walczak nie żyje. Zawodnik zmarł w wyniku obrażeń odniesionych na gali PunchDown

wera 10 min. temu

A czy ten, który go uderzył, jest zwolniony z odpowiedzialności? Czy ktoś wreszcie weźmie się za te pseudo gale sportowe, gdzie celebryci bez przygotowania i techniki po prostu naparzają się w klatkach? Rozumiem, że to "na własne życzenie", ale w takim razie legalizujmy narkotyki, bo je też się bierze na życzenie. To jest patologia, przemoc fizyczna urwanych z łańcuchów, głodnych sławy i pieniędzy ludzi.