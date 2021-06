Lawendowa Oliwia Bieniuk spaceruje po sopockim molo i raczy się lemoniadą na deptaku (ZDJĘCIA)

Ello 18 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Dajcie spokój, normalna dziewczyna. Może i nie jest zbyt ładna, ale czy tylko to się liczy? Pójdzie na studia i co? Będzie tyrać za najniższą? Po co jej te studia. Na modelkę nie ma warunków, ale aktorką może zostać, do tego nie trzeba być pięknym. Czy trzeba być zdolnym, utalentowanym? - też wątpię, bo u nas pełno niezawodowych lub beznadziejnych aktorów z dyplomem: Muchy, Żmudy, Sochy, Szatany i inne dziwolągi. W szolbiznesie dla każdego jest miejsce, byle tylko mieć układy.