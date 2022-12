Leon Myszkowski WYMIJAJĄCO mówi o Allanie Krupie. To oni rozwiążą konflikt Górniak ze Steczkowską? (WIDEO)

Leon Myszkowski sukcesywnie pnie się po drabinie rodzimego show biznesu. Syn Justyny Steczkowskiej niedługo będzie mógł pochwalić się występem na jednej z większych imprez w roku. Podczas " Sylwestra Marzeń z Dwójką " młody DJ zagra u boku sławnej mamy. Co ciekawe, tego wieczoru na taki sam ruch zdecydowali się Edyta Górniak z Allanem Krupą .

My z Allanem po prostu pracujemy razem przy evencie... My nie gramy razem jako duet, po prostu gramy we dwóch na jednym evencie - migał się Myszkowski.