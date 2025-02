Lexy Chaplin wysiada ze swojego porsche, WYPLUWA GUMĘ na chodnik, po czym drepcze do restauracji

Lexy Chaplin , znana z działalności w mediach społecznościowych, niedawno podzieliła się z fanami radosną nowiną o zakupie swojego pierwszego mieszkania. To osiągnięcie było możliwe dzięki wsparciu jej licznych obserwatorów. Oprócz nowego apartamentu, Lexy jest właścicielką luksusowego samochodu marki porsche.

Lexy Chaplin nie tylko inwestuje w nieruchomości i samochody, ale także w swój wygląd. Niedawno podzieliła się w mediach społecznościowych efektami zabiegu botoksu na czole, który przeszła w klinice medycyny estetycznej. Reakcje internautów były mieszane – niektórzy chwalili jej decyzję, inni wyrażali wątpliwości, czy 25 lat to odpowiedni wiek na takie zabiegi. Lexy jednak jasno podkreśliła, że to jej ciało i jej decyzje. Jak sama mówi, ma prawo decydować o swoim wyglądzie, co spotkało się z poparciem wielu jej fanów.