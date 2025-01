25-letnia Lexy Chaplin chwali się efektami BOTOKSU. Ładnie?

Lexy Chaplin to dziś jedna z topowych polskich influencerek. Na samym Instagramie obserwuje ją ponad 1,3 mln internautów. To potężna liczba, patrząc na jej konkurencję. Duże zasięgi to także ogromne pieniądze. Zarówno z kampanii, jak i innych zobowiązań. Swego czasu Chaplin była nawet włodarzem jednej z federacji freak fight, dumnie głosząc, że jest fanką "dymów i patologii". Nie ominęła ją też "Pandora Gate".

Obecnie młoda influencerka stara się unikać skandali i kontrowersji. Nie wiadomo jednak, jak długo w tym wytrwa. Każdy ruch Lexy jest bowiem bacznie obserwowany przez jej liczne grono fanów.

25-letnia Lexy Chaplin chwali się efektami botoksu

Jak już wspomnieliśmy, zachowania Lexy często budzą mieszane reakcje, głównie z uwagi na fakt, że obserwują ją małe dziewczynki, którym Chaplin, jak niektórzy jej zarzucają, daje "zły przykład". Teraz komentarze w podobnym tonie pojawiły się na instagramowym profilu jednej z klinik medycyny estetycznej, na którym została uwieczniona metamorfoza... czoła Lexy.

Okazuje się bowiem, że 25-letnia Lexy zdecydowała się na wypełnienie zmarszczek poprzez popularny botoks. Pod wspomnianym filmikiem szybko zaroiło się od komentarzy. Niektórzy internauci twierdzą, że Chaplin zbyt szybko zdecydowała się na botoks. Inni natomiast znów powtarzają, że w ten sposób nie daje najlepszego przykładu swoim "10-letnim fankom".

Świetnie Lexy. Teraz wszystkie twoje 10-letnie fanki siedzą przed lustrami i marszczą czoło; Wiecie, że to kiedyś nie będzie dobrze wyglądać?; Powodzenia na stare lata, jak tak młodo ktoś zaczyna; Gdy nie masz, co robić z pieniędzmi... to już szukanie problemu na siłę, laska jest serio ładna, na jej miejscu postawiłabym na zabiegi dbające o skórę, a nie bawienie się w inne zabiegi - czytamy.

Znaleźli się jednak i tacy, którzy zauważyli, że Lexy, jako dorosła już kobieta, może robić ze swoją twarzą to, co ona uważa za słuszne, a nie to, co mówią i "radzą" jej inni.

Szkoda, że dorosła kobieta nie może robić, czego chce i co jej się podoba. Laski, nikt was nie zmusza, spokojnie.

Zobaczcie, jak teraz prezentuje się czoło Lexy. Ładnie?

