Lexy Chaplin imprezuje na mieście

Internet stał się jednym z najważniejszych narzędzi do zbudowania medialnej kariery, co mogłaby potwierdzić np. Lexy Chaplin. Celebrytka przed laty zyskała sporą popularność za sprawą nagrywania vlogów na YouTube. Największą rozpoznawalność zdobyła jednak po tym, gdy dołączyła do projektu "Team X".