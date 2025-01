Lexy Chaplin popłakała się po kupnie viralowych ciastek, na które polowała PONAD ROK. "Czuję się tak spełniona"

Lexy Chaplin popłakała się po zjedzeniu ciastek

Lexy Chaplin od dawna obserwowała jedną z cukierni, która co tydzień oferuje nowe wypieki. Po ponad 400 dniach w końcu udało jej się zakupić kilka ciastek, których test nagrała na Instagramie. Jak sama przyznała, był to dla niej niezwykle ważny moment .

Po półtora roku czekania, żeby spróbować te ciastka, w końcu je mam. Aż się stresuje czy one będą dobre. (...) To jest duża chwila, bo ja bardzo często myślałam o tych ciastkach - wypiszczała Lexy Chaplin.

Teraz ja będę myśleć o tych ciastkach i za nimi tęsknić, bo nie ma ich w Polsce. (...) Tina, this is perfect. Co do jasnej cholery to było? (...) Czuję się tak spełniona w tym momencie, czuję, że mogę żyć - stwierdziła influencerka.