Fagata odpowiada Lexy Chaplin, która karierę na OnlyFans nazwała prostytucją: "Zaraz będę miała drugie mieszkanie"

Lexy Chaplin ostro o zachowaniu Fagaty

Przede wszystkim to jest jej ciało i jej sprawa. Ale jak ja to oceniam? No szkoda, mega słabo. Dla mnie OnlyFans jest zły i wiem, że zaraz zarzucisz, że moja przyjaciółka Fagata ma tam konto. Ale ja to jej też mówię w twarz, to nie jest coś, co ukrywam. Ja uważam, że to jest złe i jest to forma prostytucji. Takie jest moje zdanie. (...) Definicja prostytutki, to jest osoba, która sprzedaje swoje ciało, więc w jakimś stopniu można tak powiedzieć - stwierdziła Lexy Chaplin podczas Face2Face na Fame MMA.