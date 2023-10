Lexy kontra Deynn KOLEJNA runda. Daniel Majewski uderza w Chaplin: "PRZYMYKALIŚMY OKO na wszystko, co się dało. Zmień doradców"

Ania 34 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Jeżeli to co reprezentują te panie poziom kultury i słownictwo przekłada się na poziom firmy i produkty które reklamują to nie jest to nic warte zwykle badziewie A całe to towarzystwo nic sobą nie reprezentuje jedyne co potrafią to robić małolatom wodę z mózgu Swoją drogą te ich wszystkie firmy ,szemrane interesy powinna prześwietlić policja skarbowa Bo to jest jasne że właśnie w tych ich firmach były robione przewałki na grube miliony miliony