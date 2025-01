Loni Willison spędziła Nowy Rok na ulicy

zgłoś do moderacji

@Ten rząd jest do bani. Nic nie robią tylko łapią pisowców a ludzie biednieją. Nawet pisowców połapać nie potrafią cieniasy. Rządzący postanowili znaleźć sposób, aby przebywający na Węgrzech poseł Marcin Romanowski nie otrzymywał uposażenia poselskiego. Szkopuł w tym, że przygotowany projekt ustawy w tej sprawie jest pełen absurdalnych luk. I nie zmienia tego nawet decyzja samego Romanowskiego, by zrzec się wynagrodzenia. Ile to już kasy kosztowała ta roczna nagonka?? Polacy żądają raportu NIK na temat kosztów tego cyrku pod publiczkę bez żadnych rezultatów