Loni Willison z dwoma papierosami w ustach wałęsa się ulicami Beverly Hills, przeczesując śmietniki (ZDJĘCIA)

ona co rusz ma nowe buty ubrania, ,...zastanawiam sie co myslą osoby takie jak ona..ale nie wiem czy ona jest chora psychicznie czy jednak ma nałóg. Co takie osoby myslą? czy myslą ze muszą zdobyc buty na zimę czy myslą ze musza miec teraz ścięte włosy,czy myslą ze fajnie zdobyc papierosa? czy myslą ze trzeba znalexc cos do zjedzenia bo mi burczy w brzuchu, czy myslą oj jaka jestem zmęczonq trzeba gdzies poszukac miejsca do spania. my normalni i zdrowi myslimy jestem zmęczona to ide do wygodnego domu i łóżka, jak jestem głodna to kupuję chleb i owoce...jak chce palic to kupuję za pieniędze zarobione bo przeciez jak nie kupię to nie bede miała. ja to myslę a oni? czy ona nie czuje ze miała kiedys dobrze ,czy nie czuje ze fajnie miec dom i spanie? czy nie czuje ze inni maja ładne ubrania a ona nie? czy te osoby nie widzą tego? jak to jest pewnie sie tu nie dowiem...ale zapytac mozna aby podyskutowac.szkoda takich osób bo ona kiedys była bogata i sławna i nie widzi różnicy?a moze widzi ale inaczej?