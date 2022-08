Luis Fonsi wypoczywa z żoną - modelką na greckiej wyspie (ZDJĘCIA)

Luis Fonsi zdobył międzynarodową rozpoznawalność w 2017 roku. To właśnie wówczas pochodzący z Portoryko artysta oraz Daddy Yankee szturmem podbili listy przebojów piosenką "Despacito". Utwór błyskawicznie stał się hitem, który przez długie miesiące nucono na całym świecie. Piosenka przyniosła Fonsiemu pięć nominacji do nagrody Grammy oraz siedem pobitych rekordów Guinnessa. Do dziś na YouTubie odtworzono ją prawie 8 miliardów (!) razy, przez co obecnie jest drugim najchętniej oglądanym wideo na platformie, ustępując w tym jedynie dziecięcemu hitowi "Baby Shark".