Rodzinny spacer Cichopków

Czyżby Kasia postanowiła zainwestować w drogie dodatki, które będą pasować do je nowej pozycji w TVP?

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przez ostanie lata nie byli zbytnio rozchwytywani zawodowo. Kasia dzielnie odbijała sobie te niepowodzenia, godząc się, nieco w akcie desperacji, na reklamowanie przeróżnych produktów na Instagramie. Od filtrów do wody, przez kremy do stóp, na pastach do zębów skończywszy.