Maciej Musiał zaparkował swojego mercedesa za 200 tysięcy NA ZAKAZIE (ZDJĘCIA)

Maciej Musiał to bez wątpienia jeden z najbardziej obiecujących polskich aktorów młodego pokolenia. 29-latek ma na swoim koncie mnóstwo ról zarówno w polskich, jak i zagranicznych produkcjach. W ostatnim czasie amant rodzimego kina może liczyć na jeszcze większe medialne zainteresowanie. Wszystko za sprawą przyjęcia zaproszenia do "Tańca z Gwiazdami". Aktor radzi sobie na parkiecie naprawdę nieźle, a już w najbliższą niedzielę powalczy o awans do półfinału tanecznego show.