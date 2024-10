Maciej Musiałowski na randce z tajemniczą blondynką. Czułościom nie było końca

W przeciwieństwie do wielu kolegów po fachu, Maciej Musiałowski stroni od prywatnych wywodów. W mediach na próżno również szukać informacji o miłosnych uniesieniach 30-latka. Wygląda jednak na to, że jego serce jest już zajęte. Udokumentowali to ostatnio stołeczni paparazzi.