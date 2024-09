Maciej Musiałowski drży o swój zamek za DWA MILIONY. Park wokół posiadłości już został zalany wodą

zgłoś do moderacji

Pamiętam go w Azja Express (a może Ameryka Express...? Ta edycja gdzie byli też Fit Lovers). I on tam zabral gitarkę (a może ukulele....?)i bez przerwy na tym brzdąkał czym irytował wszystkich, nawet dziewczynę z którą był w parze! Pamiętacie? Kiedyś spali jakąś większą grupą na podłodze pod moskitierami u kogoś (kilka par w jednym pomieszczeniu), wszyscy umęczeni, późna noc. A te brzdąkał! Co za irytujący narcyz!