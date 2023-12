Maciej Orłoś odpala się na PiS odnośnie afery z TVP: "Absolutnie SKANDALICZNE i niezgodne z prawem"

Biorąc pod uwagę, co rządy Prawa i Sprawiedliwości zrobiły z polskimi mediami publicznymi, może dziwić, że teraz politycy obecnej opozycji zasłaniają się hasłem "wolne media", gdy demokratyczna większość rządowa stara się odpolitycznić TVP . Serwuje się więc nam takie obrazki jak "tłumne" protesty seniorów pod budynkami Telewizji Polskiej ( ilu protestujących było tam w rzeczywistości, to chyba wszyscy widzieliśmy ), czy PiS-owscy decydenci przesiadujący w ramach manifestu w reżyserce. Swoją opinię na temat wydarzeń ostatnich dni sformułował właśnie Maciej Orłoś , który sam przez wiele lat był twarzą TVP.

Maciej Orłoś ostro o zagraniach polityków PiS

Orłoś dość wyrozumiale starał się zrozumieć popłoch w szeregach PiS spowodowany ostatnimi decyzjami Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska . Dziennikarz udzielił nawet kilku rad szanownym opozycjonistom. Jednocześnie wysłał wyraźny sygnał, że robienie z mediów publicznych maszyny do wypluwania taniej i mało wyrafinowanej propagandy właśnie się kończy.

Państwo z PiS, jeśli chcecie mieć swoją tubę propagandową, to ją sobie zróbcie, stać was - stwórzcie swoją telewizję i swoje radio. Wykorzystywanie MEDIÓW PUBLICZNYCH do waszych partyjnych celów jest absolutnie skandaliczne i niezgodne z prawem - czytamy na instagramowym profilu Orłosia.