Madox zabłysnął w "Mam Talent". Muzyk przeszedł OGROMNĄ metamorfozę (ZDJĘCIA)

Kkk 16 min. temu

Chodziłam z nim do liceum. Wycofany, inny, odmienny, pozytywny..każdy z nas był jakiś wtedy. Od kiedy poszedl do "mam talent" kibicowałam mu zeby zrobił karierę, kibicuję mu dalej, jak każdemu kogo znałam i z kim chodziłam do szkoły. Losy nas wszystkich potoczyły się różnie- ale widzę, że I LO w Lubinie wyszło każdemu "na zdrowie". Każdy robić coś, gdzieś jest, spełnienia się w tym co mi dane. Pozdrawiam Kochani, jeśli ktoś to czyta :)