Maffashion dołącza do dyskusji na temat adopcji przez pary jednopłciowe: "Polska NIE JEST GOTOWA. To byłby horror"

Co z takimi rodzinami, które już jednopłciowo wychowują dzieci? Czyli na przykład mamy i babcie, bo w życiu różnie bywa i takie rodziny są. Czy na przykład sam ojciec jak wychowuje. To nie są kompletne rodziny, takie przypadki są na całym świecie, nie tylko w Polsce. Co z tymi rodzinami i z tym wzorem prawdziwej, jedynej, słusznej rodziny? (...) - dopytywała na Insta Story Maff.

Pytanie numer jeden, czy ja jestem za adopcją dzieci przez pary homoseksualne? Moja odpowiedź jest krótka: nie, nie w Polsce. Nie chodzi o to, czy te osoby, które by adoptowały dzieci czy byłyby nie okej, czy to jest karygodne i że to nie jest normalne (...) W ogóle tak nie uważam. Tylko myślę, że Polska jako społeczeństwo, my z naszymi tradycjami, uprzedzeniami i wymyślaniem, generalizowaniem, nie jesteśmy na to kompletnie gotowi. Nie wiem, ile lat musiałoby minąć, aby takie coś się zmieniło. Jeśli na ulicy inny kolor skóry wytykany jest palcami, jeśli ktoś się dziwnie ubierze, to już jest wyzywany. Też nie chcę generalizować, ale mówię o tych różnicach, przez które przychodzi nam cierpieć, mierzyć się z nieprzyjemnościami. Związki jednopłciowe i adopcja to byłby horror, jeśli chodzi o takiego dzieciaka i to z czym potem musiałby się zmierzyć - oceniła Kuczyńska.