Andrzej Duda chce zmienić konstytucję. Zgłosi zapis o zakazie adopcji przez pary jednopłciowe

No własnie, a co z dziećmi niechcianymi? Przecież logiczna konsekwencja zakazu aborcji i adopcji przez pary gejowskie w połączeniu z 500 plus będzie duża liczba niechcianych dzieci. Popatrzmy logicznie i trzeźwo na rzeczywistość, nie życzeniowo, nie marzeniowo i laurkowo tylko w kontekście realiów kraju nad Wisła. Są ludzie, dla których motorem do posiadania dzieci jest 500 plus. Ja nie mówię o każdej rodzinie, która ma dzieci, gdzie oboje rodzice pracują, płaca podatki, normalnie sobie radzą w życiu i te 500 złotych nie robi im wielkiej różnicy. Ja mówię o całych pokoleniach rodzin bezradnych, gdzie na cała liczna rodzine pracuje jedna osoba, najczęściej matka, jest dużo dzieci w rożnym wieku, ktoś tam służy w WOT tylko dlatego, ze tez dostaje 500 złotych. Wiele jest takich rodzin na wsi, tzw gospodarstw małorolnych gdzie ziemia leży nieużytkiem a służy jedynie do uzyskiwania ubezpieczenia w KRUSie i dopłat z Unii. W takich rodzinach matka ma lat 40, najstarsze dziecko dwadziesciapare, najmłodsze pare miesięcy, są nastoletnie córki z dzieckiem, maja opiekuna z mopsu i kuratora a ojciec bardzo często pije i ma rentę psychiatryczna z powodu uzależnienia. Często mieszkają w skandalicznych warunkach i dzieci są im zabierane. Teraz, kto się zaopiekuje tymi dziećmi? W normalnych rodzinach, gdzie jest 2-3 dzieci nie ma w ogóle tego problemu ale własnie w patologicznych. Gdzie się podzieja te dzieci? Kto się nimi zajmie bo zawodowych rodzin zastępczych w Polsce jest bardzo mało.