Debaty 2020. Rafał Trzaskowski ostro o Andrzeju Dudzie: "Jeśli ktoś próbuje NAPUSZCZAĆ Polki i Polaków na siebie, to ja mówię jasne "nie""

Niestety, ani Duda, ani Trzaskowski nie zdecydowali się na wzięcie udziału we wspólnej debacie, dlatego w poniedziałkowy wieczór doszło do dość osobliwej sytuacji: każdy z kandydatów wystąpił we własnej debacie, zlokalizowanej w innym polskim mieście. Rafał Trzaskowski zorganizował swoje wystąpienie w Lesznie, a Andrzej Duda - w Końskich.