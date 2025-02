Maffashion i Michał Danilczuk BYCZĄ SIĘ na jachcie w Dubaju

Dubaj, wszechobecna betonoza , , pełno samochodów , zero ciszy , tysiące turystów. Trochę zieleni i palmy można zobaczyć w hotelu przy basenie .Jak chcesz odetchnąć to nie wychodząc z hotelu.Wakacje kojarzą mnie się ze zwiedzaniem , podziwianiem przyrody itp.W Dubaju co najwyżej można pozwiedzać luksusowe butiki .Dodam że w większości hoteli kobiety mogą przebywać w określonych godzinach i nie ma znaczenia czy 4 , 5 gwiazdek.W moim było od 10- 12 .i nie podawano alkoholu.Więc chcąc nie chcąc jedynie pozostała plaża jeśli chcieliśmy poopalać się.No i to poranne dzień w dzień " nawoływanie na kawę" o 5.30 rano...masakra.