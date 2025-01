Maffashion wspomina wyjazd do Austrii, publikując zdjęcia, na których ROZNEGLIŻOWANA pozuje na tle zimowej scenerii

Mnie śmieszy jak gwiazdki nie umieją jeździć na nartach to robią zdjęcia w bikini na tle gór. Albo w markowych ciuchach których inaczej nie miałyby gdzie założyć, bo w Moon Boots trudno biegać po mieście. Takie są wyprawy w góry Mariny, Maffashion, Rozenkowej, takie lansiary a nigdy nie przypięły nart. Lewandowskiej raz się zdarzyło, w ramach reklamy. No cóż, jak brakuje talentu do sportu, to wystarczy samo zdjęcie gór.