"Fanka" zarzuciła Maffashion, że nie udzieliła PUBLICZNEGO WSPARCIA Joannie Opoździe. Doczekała się odpowiedzi...

Helga 42 min. temu

Po jednej stronie stoi zdradzana w ciazy zona , po drugiej Pan ,,jeszcze,, maz ze swoja broniaca go kochanka … ktora nie omieszkala w wiadomosciaxh priv do niego pisac ze zniszczy jego zone i postawi caly team do Pionu w tej kwestii. Kolejna osoba tej ukladanki to upokorzony niejaki ,, Kukasz ,, , nastepny to ojciec Joanny bluzgajacy na nia w mediach, uzalajacy sie nad soba, ze corka nie udzielila mu wsparcia po wypadku (z kochanka )na drugim koncu swiata. No I jeszcze rodzina Antka , ktora szybko zaakceptowala jego nowa Pania. Ja rozumie ze Joanna moze miec swoje za uszami ale trzeba przyznac, ze towarzystwo wokol Niej wyjatkowo doborowe- tylko uciekac i odciac sie od tych dramatow. Wspolczuje tak po Ludzku dziewczynie , tego co przeszla w najwaznieszym dla niej i jej synka okresie i to od mezczyzn , ktorzy POWINNI byc dla niej ostoja, obrona i wsparciem … po prostu nieprzyzwoite I tego nie da sie obronic . Zawaliliscie Panowie i egoistycznie brniecie w to dalej.