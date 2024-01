Magda Gessler czule żegna się z młodszym o 17 lat znajomym. Wiemy, kim jest "tajemniczy mężczyzna" (ZDJĘCIA)

Wojak Szwejk 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Chyba jest po operacji halluksow lub przed bo to buty ortopedyczne w inne już jej stopy nie wchodzą chyba że o bardzo szerokich noskach a tak apropo mieć tyle pieniędzy i nie zoperowac tej przypadłości np 5 lat temu kiedy była młodsza I szczuplejsza lepiej by zniosła ból tym bardziej mając Waldemara lekarza on by Magdzie polecił odpowiedniego specjalistę.