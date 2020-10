Magda Gessler grzmi: "Czynienie z macierzyństwa męki, to wszystko są SZALONE WIZJE fanatyków religijnych" (FOTO)

Kobieta 1 godz. temu zgłoś do moderacji 384 59 Odpowiedz

W czerwcu poroniłam. Pomimo ze to nie była Niezaplanowana I chciana ciąża bardzo to przeżyłam. Od zawsze śledząc informacje na ten temat targały mną silne emocje. Jak powinno być, co jest dobre a co złe. Czy kobiety powinny decydować czy nie.... nie wiem. Po moich przeżyciach, stwierdziłam, ze gdyby moja ciąża była zagrożona genetycznie i mogłabym ja świadomie usunąć i zrobiłabym to, chyba nie umiałabym się z tym pogodzić. Nawet jeśli dziecko miałoby umrzeć jakiś czas po porodziie, to umarłoby naturalnie. Nie wiem co jest dobre a co złe. Ale czułabym się morderca chyba, gdybym usunęła nadal żyjący płód. To takie trudne. Czy mamy prawo do tego?