Magda Gessler z Larą i Tadeuszem w warszawskiej restauracjii

Choć na co dzień to "kuchenna rewolucjonistka" Magda uważana jest za najpopularniejszego członka restauratorskiego rodu Gesslerów, w ciągu ostatnich tygodni to na Larę zwrócone były wszystkie obiektywy rodzimego show biznesu. Wzmożone zainteresowanie swoją skromną osobą 31-latka zawdzięcza podzieleniem się ze światem wiadomością o ciąży, w którą zaszła ze swoim obecnym partnerem - Piotrem Szelągiem.