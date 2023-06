Magdalena Lamparska świętuje 4. rocznicę ślubu, publikując serię zdjęć z ceremonii. "Miłość wszystko zwycięży" (ZDJĘCIA)

To był jeden z najważniejszych i najpiękniejszych dni w moim życiu! Dzień ten rozpoczął się od wczesnych godzin, bo było sporo rzeczy do zrobienia. Pojawiało się we mnie sporo emocji, czy zdążę w realizacji całego harmonogramu dnia. Ale teraz, gdy patrzę na te zdjęcia z moich przygotowań, to pojawia się uśmiech...że wszystko się udało i było idealne! Dzień Ślubu musi być idealny, taki, jaki sobie wymarzyliśmy, bo to początek najważniejszej podróży naszego życia - dodał w osobnym wpisie Bartosz Osumek.