Magdalena Ogórek i jej córka wybrały się na obiad bmw za ĆWIERĆ MILIONA ZŁOTYCH

Cwierc miliona czyli średniej klasy używane auto. Za 250 tys nie kupi się nic lepszego obecnie. Co wy za bzdury piszecie. Za liche bmw x3 trzeba tyle zapłacić. Za ćwirć miliona dolarów no to by już coś dobrego było. Czekam na auto za skromne 240 tys od czerwca bo chciałem taniej to mam. I ciągle przekładają termin więc rarytas cenowy dla ludu a wy tu duzymi literami takie bzdety piszecie. Jechać pod np Silesia Center w Katowicach i co 3 auto tyle kosztuje.