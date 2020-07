Magdalena Środa wspomina Korę w drugą rocznicę śmierci i uderza w Sipowicza: "Żałuję, że zajął się swoim życiem osobistym"

bzdura 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Kto jej daje prawo do decydowania o cudzym życiu? Jak była taką bliską przyjaciółką, to niech sam się zajmie tym co proponuje. To samo mogą robić też synowie Kory, nie tylko mąż. Facet ma prawo do swojego życia. Dlaczego ma ze swojego mieszkania i domu robić muzeum i zajmować się wyłącznie Korą. On też ma swoje życie i plany zawodowe i prywatne. Fakt, bardzo szybko poszedł do innej, ale takie jest życie. Mógłby zająć się czymś co uczciłoby Korę, np. jakiś festiwal raz w roku, czy ufundować jakąś nagrodę dla wybitnie uzdolnionych muzycznie i nazwać ją jej imieniem, ale bez przesady. Nie to co proponuje Środa.