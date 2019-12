Kamil Sipowicz przedstawia mediom nową partnerkę: "Pojawiła się w momencie mojej najgorszej rozpaczy. ZAKOCHAŁEM SIĘ"

Śmierć Kory była ciosem nie tylko dla fanów artystki i osób zmagających się z rakiem, ale przede wszystkim dla jej bliskich. Kamil Sipowicz był związany z Olgą Jackowską przez wiele lat i oboje często podkreślali, że czują ze sobą wyjątkowe połączenie duchowe. Mimo tego mężczyzna wyznał niedawno, że z wiekiem jej dominujące usposobienie pogłębiało się, przez co "stał się Banasiem, a Kora Jarosławem Kaczyńskim" .

Kochani, przez ostatnie lata życia z Korą oraz rok po jej śmierci żyłem niejako publicznie. Jednak pod koniec lata tego roku zdarzyło się w moim życiu coś, co chciałem zachować dla siebie, zapragnąłem prywatności. Zakochałem się. Powtarzam: chciałem tym dzielić się tylko z najbliższymi, ale nie udało się. Mam piękną i mądrą partnerkę, która pojawiła się w momencie mojej najgorszej rozpaczy - czytamy w tekście opublikowanym przez byłego partnera Kory.

Co więcej, Sipowicz zdecydowanie zdementował pogłoski o tym, że spotykał się z nową partnerką jeszcze za życia piosenkarki. Do wystosowania dementi skłoniły go doniesienia jednego z tabloidów.